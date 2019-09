Daniel Funeriu a rabufnit dupa declarația liderului USR: 'Pai domnu' Barna, am io doua intrebari mai de la coada vacii'

Deși a spus că nu va mai publica despre politică, Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a răbufnit pe Facebook după ce preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, duminică seara, la Digi 24, că partidul pe care îl conduce este gata să intre la guvernare în momentul când va fi o majoritate parlamentară care să susţină reformele pe care vrea să le realizeze, pentru că în prezent varianta ar fi să simuleze intrarea într-un guvern de strânsură, din care să facă parte şi oamenii lui Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta. Astfel, Funeriu are două întrebări pentru Barna.

„Am zis să nu mai public despre politică, dar atât de tare mă irită faptul că sunteți -cu muuult meşteşug- luați de proşti, încât chiar nu rezist: omul nou dl. Barna (care are deja la activ mai multe zile de funcție publică decât am avut eu de europarlamentar şi ministru) ne spune că un eventual nou guvern pre-alegeri nu ar putea să facă reforme.

Păi domnu' Barna, am io două întrebări mai de la coada vacii:

1) ce reforme exact vreți să faceți, alea vag schițate în @%^&€£¥ de polisibrifuri pe educație şi fiscalitate?

2) Cine vă cere să faceți reforme dacă intrați la guvernare (că puțină expertiză, cât de 3-4 ministere aveți (infrastructură, comunicații, relația cu parlamentul şi mediu))?

Ideea e ca până după alegerile din 2020 să țineți cârma, să nu pice țara pe voi şi să organizați trei rânduri de alegeri.

3) V-ați prins că dacă nu intrați la guvernare VV o să organizeze prezidențialele, localele şi generalele, nu?

Băi nene, dar voi chiar ne luați de proşti??”, scrie Funeriu pe Facebook.

Dan Barna a declarat că, în momentul în care va exista o majoritate parlamentară care să susţină reformele pe care USR vrea să le facă, atunci partidul pe care îl conduce va intra la guvernare.

“Alianţa USR-PLUS vrea să facă aceste reforme şi suntem gata să intrăm să guvernăm în momentul în care avem o majoritate parlamentară care să susţină aceste reforme. Responsabilitate înseamnă să îţi asumi să schimbi România, nu să intri într-un guvern care nu poate să aibă nicio soluţie reală de schimbarea a ţării, pentru că astăzi un guvern pe actuala majoritate parlamentară este un guvern care ar trebui să fie alcătuit şi din domnul Tăriceanu, şi din domnul Ponta, şi din cei din spatele lor, oamenii care au fost alături de PSD şi de Liviu Dragnea în aceşti trei ani în care România a fost scoasă din Europa. În momentul în care avem o majoritate parlamentară care să susţină aceste reforme, în ziua doi intrăm la guvernare şi ne asumăm acest lucru”, a spus liderul USR.