Daniel Funeriu il ia peste picior pe Dan Barna: 'Sa stiți ca nu ma supar daca si in aceasta privința va luați dupa mine'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, susține că este pentru pensiile speciale acordate unor demnitari. În acest context, Funeriu îl ia peste picior pe liderul USR Dan Barna, care a declarat în repetate rânduri că dacă partidul său va ajunge la guvernare va elimina pensiile speciale. „Să ştiți că nu mă supăr dacă şi în această privință vă luați după mine”, afirmă ironic Funeriu.

„Se dă raționamentul următor:

1) eu am spus inechivoc că sunt pentru pensii speciale acordate unor demnitari. Cred că sunt singurul care şi-a asumat această poziție. O fac fără niciun complex pentru că nu îmi e ruşine cu ceea ce am făcut în scurta mea carieră publică. Ba chiar cred că am făcut mult bine.

2) dl Barna ne spune că este împotrivă. Dreptul său.