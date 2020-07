Daniel Funeriu intra la rupere dupa decizia ICCJ: 'Victor Ponta e un hoț cu acte in regula. Sunt uluit de lipsa de reacție a partidelor'

Curtea Supremă a respins marți, definitiv, cererea prin care fostul premier Victor Ponta solicita anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor, în anul 2016. Astfel, liderul Pro România rămâne în mod definitiv și irevocabil un plagiator. Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a declarat, pentru B1 TV, că Victor Ponta este hoț cu acte în regulă, iar cine îi votează partidul este părtaș la furt. Acesta s-a arătat de-a dreptul uluit de faptul că nimeni de pe scena politică nu i-a cerut demisia lui Ponta și a găsit și două posibile explicații pentru acest fapt. În contextul în care Ponta a ajuns premier, deși se știa că a plagiat, Funeriu a insistat ca oamenii să fie mai atenți pe cine pun ștampila: „când votezi proști și hoți, ai parte de decizii proaste și de hoții”.

„Sunt patru paliere. Primul e palierul politic: de azi, Victor Ponta e un hoț cu acte în regulă. De azi partidul lui nu se mai numește Pro România, ci Pro Hoție. Vreau să fie foarte clar că orice român care votează Pro România este părtaș la cel mai grav furt făcut de liderul acestui partid. Furtul intelectual a nenorocit milioane de copii în România cât timp PSD a fost la guvernare și generaliza frauda academică și în viața școlară. Să nu uităm că Ponta a schimbat Legea Educației din 2012 după chipul și asemănarea hoției lui”, a declarat Daniel Funeriu, în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Fostul ministru s-a declarat „uluit” de faptul că partidele politice practic n-au avut nicio reacție după ce Victor Ponta a fost declarat definitiv plagiator. Și are două posibile explicații pentru asta: „Aceste partide fie sunt ca el, fie vor menținerea lui Ponta în politică pentru o viitoare alianță imorală. Cine are nevoie de un hoț cu acte în regulă în politică se descalifică. Răul uriaș făcut de acest hoț trebuie să înceteze”.

Funeriu a insistat că partidele ar fi trebuit să-i ceară „acestui criminal vesel” demisia și retragerea din viața politică.

„Al treilea palier e cel al memoriei. În 2012, când deja se știa că e un hoț, a fost votat de peste 50% din români. Rezultatul s-a văzut ulterior: el și clica lui au distrus totul în jur. Concluzia e una singură: când votezi proști și hoți ai parte de decizii proaste și de hoții. Până în 2016, cât a fost premier, și-a subordonat toate instituțiile care trebuiau să aibă grijă de clica universitară, le-a călcat în picioare, a desființat comisia, a dat OUG de modificare a Legii Educației în singurul său interes. Azi acest lucru e consfințit de Curtea Supremă”, a mai declarat Daniel Funeriu, pentru B1 TV.

Acesta a mai susținut că verdicul de marți al Curții Supreme este „o mare reparație morală” și pentru el: „După opt ani de când am început cruciada antiplagiat, după ce am început cruciada împotriva fraudei la Bacalaureat și alte examene naționale, după ce am fost masacrat de toată opoziția PSD-istă de la acea vreme, azi lupta împotriva fraudei la Bacalaureat e apărată chiar de tinerii României, iar lupta împotriva plagiatului e consfițită de justiția din România”.

Fostul ministru a afirmat apoi că decizia judecătorilor în privința lui Ponta ar trebui să fie un punct de cotitură pentru societatea românească, în sensul în care oamenii nu ar trebui doar să se bucure că un hoț a fost prins, ci și să fie foarte atenți pe cine votează pe viitor. 2020 este un an dublu electoral.

Funeriu a precizat că dacă Ponta și-a trecut titlul de doctor în CV-ul pe care și l-a depus la Camera Deputaților, când a fost învestit ca premier, atunci e fals în acte publice. De asemenea, el a mai spus că Ponta ar trebui exclus din Barou, pentru că și-a obținut intrarea pe baza unei lucrări plagiate. În plus, fostul premier ar trebui să restituie toate sporurile primite la salariu.

„Suntem în an electoral. Cred că e un efort foarte mic pentru alegători să se uite, să vadă pe cine votează, să treacă dincolo de propaganda făcută de unele trusturi de presă, să treacă dincolo de discursuri și șmecherii verbale în care hoțul Ponta e expert. Lumea politică trebuie să se uite că acest hoț a tranzacționat absolut toți partenerii pe care i-a avut vreodată. Deci sunt uluit - și eu rar sunt uluit de ce se întâmplă în politica românească - de reacția timidă sau aproape lipsa de reacție a partidelor”, a mai declarat Daniel Funeriu, pentru B1 TV.