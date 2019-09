Daniel Funeriu, intrebare de 1000 de puncte pentru Dacian Cioloș: menghina din Parlamentul European

Fostul ministru, Daniel Funeriu, le adresează o întrebare publică lui Dacian Cioloș și Dan Barna. El îi întreabă dacă o vor susține pe Sylvie Goulard pentru a ocupa funcția de comisar european, din moment ce are probleme legate de corupție. Dacian Cioloș este liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, un grup format de președintele francez, Emmanuel Macron.

”Domnule Cioloș, domnule Barna: veți vota pro sau contra compatrioatei mele, Mme Sylvie Goulard? Dacă da, cum veți împăca chestia asta cu excelenta inițiativă "Fără Penali"?

Accept, strict pe temă, și răspuns de la dl. deputat european Tudorache. Care, dacă se exprimă pe subiect, sigur va fi preluat înainte de formularea răspunsului de ziare punct com.

Întrebare suplimentară pentru domnul Dan Barna: sunteți sigur că Parlamentul European nu (mai) e foarte bine informat referitor la aspecte legate de anticorupția din România? Că atâta timp cât Monica Macovei era acolo eu știu că era perfect informat. Oups, am uitat... Monica nu e omnou. E doar Om.

PS: dl. Cioloș, dl. Barna, vă dau și o soluție pentru a vă rezolva conflictul de loialitate între slujirea agendei lui Macron și slujirea principiilor: dacă loialitatea față de principii este înaintea loialității față de Macron, anunțați public că nu o votați pe "penala" Goulard. Dacă loialitatea voastră față de Macron bate loialitatea față de principii, atunci măcar cereți ca LCK să fie numită înaintea votului. Măcar să obțină și România ceva de pe urma renunțării voastre la principii.

Mihaela Miroiu, dacă tot am reluat dialogul, în calitatea ta de busolă morală indiscutabilă și gardianul templului integrității din PLUS, îți solicit o poziție pe subiect.

PPS: ia să vedem, Nadina Ioana Dogioiu și colegii de la ziare punct com, e suficient de importantă chestiunea și lipsită de nombrilism întrebarea ca să o preluați, sau noh... independența editorială bate interesul public?”, scrie Funeriu.