Daniel Funeriu, mesaj dur despre Cristian Preda, dupa alegeri: 'Papagalul asta impiedicat in propriile-i sofisme'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, are un mesaj dur despre fostul său coleg Cristian Preda, care în prezent este membru PLUS, partidul lui Dacian Cioloş. Preda, un critic al preşedintelui Iohannis, este numit de Funeriu "papagal împiedicat în propriile-i sofisme".

"Aștept să văd cum salahorul politic Cristian Preda, din intelectualismul său fonf cu origini în mediocritatea utecistă, se va gudura pe lângă Iohannis după ce l-a înjurat vârtos și va sări la gâtul celor din USR pentru a sluji preluarea usereului de către PLUS. Papagalul ăsta împiedicat în propriile-i sofisme e capul listei ”putreziciunilor politice” reciclate de PLUS și vârâte pe gâtul virgin al USR despre care vorbeam acum ceva vreme. Să vedem dacă îi va reuși a nșpea întoarcere de vestă. Eu aș zice că nu, pentru că în general e o idee proastă să te pui cu nemții. Ah, ca să vedeți cu ce mercaptani mai trage în noi să citiți ziare punct com", scrie Funeriu pe Facebook.