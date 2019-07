Daniel Funeriu o lauda pe Viorica Dancila -'Aplica programul opozitiei'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei in Guvernul Boc, surpride cu o opinie in care apreciaza evolutia recenta a Vioricai Dancila. Potrivit lui Funeriu, premierul lasa opozitia fara program politic, ceea ce ii va pune pe adversarii PSD intr-o reala dificultate. "Viorica Dancila aplica programul opozitiei: Dragnea la puscarie, Carmen si Mele out, impoziteaza pensiile speciale, reduce din ministere si cheltuieli, vot pentru diaspora, ordonante ioc, Mazare adus, Geoana numit, presedintia UE mai degraba OK... Intrebare: cu ce program va veni opozitia? Ca in ritmul asta nici capitolul "Mxxe PSD" nu o sa ramana deschis...", scrie Funeriu pe . Daniel Funeriu, altminteri un adversar declarat al PSD, nu este la p ...