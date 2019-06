Daniel Ghita a avut din nou un mesaj acid pentru Catalin Moroșanu

Cătălin Moroşanu şi-a luat revanşa, joi, în faţa lui Daniel Sam şi a câştigat lupta din cadrul Galei Dynamite de Cluj, iar Daniel Ghiţă a avut din nou un mesaj acid pentru cel poreclit "Moartea din Carpaţi", potrivit Mediafax.

Ghiţă s-a arătat nemulţumit în repetate rânduri că Moroşanu evită lupta cu el şi a criticat lupta de kickboxing care a avut loc joi seară.

"Am primit mii de mesaje, de la fanii nemulţumiţi de ceea au văzut seara trecută la show-ul Petardă! Cei care acum şase luni mă jigneau şi denigrau, îşi cereau scuze acum, şi îmi dau dreptate!

Nu pot sa răspund la toate mesajele în particular, de aceea, vă dau acest mesaj.



Sportul trebuie sa rămână sport, show-ul pe bani, sa rămână show! Sala mică dar goală, romanii încep sa aprecieze kick boxul şi fac diferenţa între show şi lupte cu adversari egali! Am spus că planul de a distruge toate promoţiile pentru show nu o sa funcţioneze, cât timp trăiesc.



Comentaţi voi luptele şi postați aici părerile voastre?



Lui Moro i-au trebuit 8 luni de zile să se pregătească pentru a lupta cu bătrânul Ghiţă, iar aici pentru două luni, după ce nu s-a antrenat şi nu s-a alimentat cum trebuie la Ferma. Ce show ieftin...



Show must go on!



#orasidata

#chilotareala

#ARMIS", a scris Daniel Ghiţă, pe pagina sa de Facebook.