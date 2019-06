Daniel Ionascu, avocatul lui Matteo Politi sustine ca 3.000 de medici sunt in situatia clientului sau

matteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Ionascu, avocatul lui Matteo Politi, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca in Romania sunt 3.000 de astfel de medici. Ministerul Sanatatii , nu detine informatia ca ar exista medici falsi care profeseaza in Romania. Cazul medicului fals. Ce scrie presa din Italia despre Matteo Politi „Daca cineva detine informatii ca astazi sunt medici falsi care ofera servicii medicale in sistemul public sau privat de sanatate, are obligatia sa anunte organele competente, acest lucru punand in pericol vietile pacientilor”, transmite ministerul. In urma cazurilor depistate in care persoane profesau meseria de medic cu parafe acordate ilegal, Ministerul Sanata ...