Daniel Morar renunța la premiul oferit și lui de GDS: Augustin Lazar ar trebui sa demisioneze pentru ca și-a ascuns trecutul

Judecătorul Curții Constituționale și fost șef al DNA, Daniel Morar, a fost premiat, în anul 2011 de Grupul pentru Dialog Social drept personalitatea anului. Morar susține că văzând scandalul în care este implicat Augustin Lazăr și intenția GDS de a-i acorda același premiu, el a decis să renunțe public la această disctincție în semn de The post Daniel Morar renunță la premiul oferit și lui de GDS: Augustin Lazăr ar trebui să demisioneze pentru că și-a ascuns trecutul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.