Daniel Osmanovici a demisionat de la CNAS

Fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea, care executa in prezent o pedeapsa de 3 ani si 6 luni la Penitenciarul Rahova dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara la Curtea de Apel Bucuresti. Liviu Dragnea cere magistratilor Curtii de Apel Bucuresti anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare. Plangerea sa se indreapta impotriva procurorilor DNA care l-au cercetat.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, 23 iulie, in cadrul unei conferinte de presa, decretul de promulgare a legii care instituie votul anticipat si votul prin corespondenta pentru diaspora.

CEx-ul PSD a votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul partidului la prezidentiale. Doar doua voturi au fost impotriva liderului social-democrat, in rest toti membrii Comitetului Executiv au fost de acord ca Viorica Dancila sa intre in cursa pentru Cotroceni in aceasta toamna.