Daniel Pancu, dupa infrangerea cu FC Snagov: 'Nu este o surpriza scorul la modul cum ne-am comportat noi in ultimele etape'

Antrenorul Daniel Pancu dă vina pentru rezultatele slabe înregistrate de echipa Rapid pe faptul că i-au fost aduşi jucători în timpul campionatului, pe care a fost nevoit să-i titularizeze, potrivit news.ro.

"Nu este o surpriză scorul la modul cum ne-am comportat noi în ultimele etape, inclusiv astăzi, nu e o surpriză nici pentru că Sportul Snagov este o echipă bine organziată de 3-4 etape încoace, echipele din faţa clasamentului au învins-o greu. Noi am făcut greşeli inexplicabile, sunt lucruri pe care nu pot să le controlez, sunt lucruri simple, de mingi acoperite, de marcaj, de dublaj, lucruri care nu se mai învaţă acum, pentru că au o vârstă. Sunt nemulţumit de cum am tratat fazele. Nu vreau să vorbesc de defensivă de nicio culoare, pentru că gazdele şi-au creat trei ocazii şi au marcat din toate trei. Noi am tratat superficial multe din acţiunile noastre de atac, în special la începutul reprizei a doua. Dacă aş simţi că eu sunt principalul vinovat, aş pleca, aş ridica mână, nu e cazul, chiar nu mă simt vinovat de situaţia creată. E un lucru şi sunt nişte fapte asupra cărora atrag atenţia de două, trei săptămâni, pentru că echipa e cu totul alta faţă de în urmă cu o lună. Sunt lucruri permanente, sunt jucători noi care au nevoie de timp şi de jocuri, pentru că de asta au venit la Rapid, ca să joace, să îmbrace tricoul ăsta, nu au cum să joace direct, nici nu puteam să-i lăsăm până în martie sau sau când începe returul, pentru că ar fi însemnat să-i transferăm în iarnă. Am făcut greşeli cu toţii, e clar, pentru că lucrurile mergeau foarte bine din punctul meu de vedere, mergeau extraordinar, echipa era cea pe care o construisem, o echipă extraordinară, foarte bine organizată, plină de atitudine, plină de respect pentru tricoul vişiniu, lucru care în momentele astea, de câteva etape, din păcate nu se mai întâmplă.

Oamenii au nevoie de timp să se obişnuiască, dar asta din păcate ne costă puncte cu echipe pe care în mod normal ar fi trebuit să le batem. A fost şi situaţii nefavorabile, conjuncturi, la antrenament Manole, din cauza terenului, a dat pe lângă o minge şi a făcut întindere sau ruptură, Drăghiceanu la fel, în urmă cu o lună, Oanea iese în minutul 21, nu ştiu care e problema lui, Cristocea este accidentat, sunt multe lucruri împotriva noastră. Strategia de transferuri din vară a fost foarte bună, eu am garantat încontinuu că echipa asta va juca foarte bine, ce s-a întâmplat de o lună încoace nu mai ţine de mine. Oamenii au avut cele mai bune intenţii, au investit, au depăşit şi bugetul şi sunt jucători pe care nu aveam cum să nu îi bag să joace, pentru că ar fi însemnat să îi transferăm la iarnă. Asta sunt cauze pe lângă altele, care ţin de atitudine, sunt din păcate jucători care lasă mult de dorit, nu dau niciun nume, dar sunt şi lucruri acolo sus care vor face dreptate, mai devreme sau mai târziu. Vom vedea ce e de făcut, acum nu vorbesc la cald, voi vedea când mă voi întâlni şi cu conducerea, diseară mâine, vom analiza, dar vă spun încă o dată sunt printre ultimii vinovaţi de situaţia în care ne aflăm în momentul de faţă. Eu răspundeam pentru echipa asta acum o lună, acum, pe un proces de reconstrucţie care durează luni de zile, două, trei, luni patru, nu ştiu dacă în timpul ăsta se va pierde promovarea", a declarat Pancu, la DigiSport.

FC Rapid a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-2 (2-0), de ultima clasată, Sportul Snagov, în etapa XV-a a Ligii a II-a. În finalul meciului, fanii giuleşteni au cerut demisia antrenorului Daniel Pancu, dar şi a conducerii clubului.

Au marcat Poştoarcă '19, Iulian Roşu '43 şi '80 / Roskopf '48 şi '90+5.

Un gol al Rapidului, înscris de Labeau, a fost anulat în minutul 45, pentru ofsaid.

În urma acestui rezultat, FC Rapid rămâne pe locul 5, cu 21 de puncte, iar Sportul Snagov, aflată la a doua victorie în acest sezon, urcă de pe locul 19 pe 18, cu opt puncte. Pandurii Târgu Jiu coboară pe ultima poziţie, cu 7 puncte.