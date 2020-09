Daniel Pancu o vede pe Poli Iași favorita in partida cu FCSB

Antrenorul formaţiei Politehnica Iaşi, Daniel Pancu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu FCSB, din cadrul etapei a 5-a a Ligii I, echipa sa este favorită, ţinând cont de faptul că adversara are lotul decimat de numărul mare de infectări cu coronavirus.

"Îmi doream foarte mult ca FCSB să vină cu echipa lor de bază pentru a ne vedea exact nivelul în care suntem în acest moment şi să ne măsurăm forţele cu un adversar, unul dintre cei mai buni din campionatul României. Din păcate pentru ei, acest virus nu iartă pe nimeni. Încă suntem un club model, pentru că ne ferim în continuare, testele au ieşit sută la sută negative şi este un motiv de mândrie pentru noi. Ei vin cu o echipă decimată, cu mulţi jucători care nu ar fi în lotul de 20 la Steaua. Era un joc din care eu credeam că aveam doar de câştigat. Paradoxal se poate transforma într-un joc din care avem de pierdut. Clar, acum pe hârtie, suntem favoriţi. Nu mă ascund, chiar dacă sunt jucători de la Steaua, profesionişti, în acest moment Poli Iaşi este favorită. La Steaua a fost o situaţie specială, nu cred că le dădea nimeni vreo şansă în meciul cu Slovan Liberec în condiţiile actuale", a declarat Pancu.Tehnicianul ieşean spune că jucătorii săi încă nu şi-au revenit din punct de vedere fizic după deplasarea lungă cu autocarul până la Arad: "Au fost două săptămâni speciale după înfrângerea usturătoare, dar total nemeritată cu Gaz Metan. A trebuit să pregătim o deplasare la Arad, cu un drum lung. Am reuşit să ajungem bine din punct de vedere fizic, am reuşit să venim victorioşi de acolo, după un joc extraordinar. După care a urmat această săptămână foarte grea, echipa încă nu e refăcută fizic, a fost o deplasare imposibil de redat în cuvinte, cu un drum de 13 ore cu autocarul, după ce unii dintre ei au jucat 90 de minute. Sperăm ca la ora jocului cu FCSB să fim refăcuţi total din acest punct de vedere".Pancu şi-ar fi dorit ca spectatorii să aibă posibilitatea de a asista la meciul cu FCSB."Mi-aş fi dorit ca publicul să fie alături de noi la acest joc, sunt convins că stadionul ar fi fost plin în condiţii normale. Ducem lipsa suporterilor foarte mult pentru că doar ei pot menţine la un anumit nivel entuziasmul jucătorilor", a mai spus Pancu.El a afirmat că o parte din datoriile financiare faţă de jucători au fost achitate de către conducerea clubului ieşean: "S-au mai reglat datoriile, au venit şi banii din partea statului pentru lunile de şomaj. Jucătorii care au venit vor primi banii, ca şi cei nou-veniţi. Eu am încercat să le dau plăcerea de a veni la antrenamente. Eu le-am spus că dacă au probleme să nu vină la antrenament. Până la urmă, nu a rămas nimeni neplătit".Partida Politehnica Iaşi - FCSB, din cadrul etapei a 5-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21:45.