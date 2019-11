Daniel Petrescu este noul șef al Armatei Romane

Generalul locotenent Daniel Petrescu îl va înlocui la conducerea Statului Major al Apărării pe Nicolae Ciucă, numit ministru în Guvernul Orban. Anunțul a fost făcut de Președintele Klaus Iohannis într-o declarație de prersă la Palatul Cotroceni, la finalul ședinței CSAT. Este prima ședință a Consiliului la care participă premierul Ludovic Orban și miniștrii PNL. Generalul-locotenent The post Daniel Petrescu este noul șef al Armatei Române appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.