Daniel Radcliffe a intervenit in noua controversa iscata de comentariile scritoarei J.K. Rowling

Actorul Daniel Radcliffe, starul filmelor „Harry Potter”, a intervenit în noua controversă iscată de comentariile scriitoarei J.K. Rowling, autoarea seriei, cu privire la persoanele transexuale.

Într-un eseu publicat pe site-ul Trevor Project, organizaţie non-profit dedicată intervenirii de urgenţă şi prevenirii suicidului în rândul persoanelor LGBTQ, Radcliffe a scris: „Femeile transgender sunt femei”.

„Orice declaraţie contrară şterge identitatea şi demnitatea persoanelor transgender şi este impotriva oricărui sfat dat de asociaţiile specializate care au competenţe privind subiectul mai mult decât Jo sau decât mine”, citează Variety.

Actorul în vârstă de 30 de ani a precizat că 78% dintre tinerii transgender şi non-binari au raportat că au fost discriminaţi din cauza identităţii de gen.

„Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a sprijini persoanele transgender şi non-binare, nu să le invalidăm identitatea şi să le cauzăm probleme în continuare”.

După ce în decembrie şi-a arătat sprijinul faţă de o cercetătoare care a publicat online mai multe mesaje împotriva persoanelor transsexuale, J.K. Rowling a comentat sâmbătă un articol apărut pe platforma Devex, intitulat „Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate” (Opinie: Crearea unei lumi post-Covid-19 egale pentru oamenii care au menstruaţie, n.r.).

„«Oameni care au menstruaţie». Sunt sigură că exista un cuvânt pentru aceşti oameni. Să mă ajute cineva”, a notat scriitoarea.

După ce a fost intens criticată pe Twitter că este anti-trans, ea a susţinut: „Dacă sexul nu este real, nu există atracţie faţă de acelaşi sex. Dacă sexul nu este real, realitatea trăită de femei la nivel global este ştearsă. Cunosc şi iubesc oamenii trans, dar ştergând conceptul de sex înlătură capacitatea multora de a discuta vieţile lor. Nu înseamnă ură să spui adevărul”.