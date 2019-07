Daniel Rotariu, romanul desfigurat cu acid sulfuric de fosta iubita, s-a casatorit cu asistenta care are grija de el

daniel rotariu romanul desfigurat cu acid sulfuric google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplarea teribila prin care a trecut Daniel Rotariu, desfigurat cu acid de fosta iubita in urma cu trei ani, a avut un final fericit, dupa ce s-a casatorit cu infirmiera care l-a ingrijit dupa atac. Daniel a intalnit-o pe cea sortita lui in cel mai greu moment al vietii sale. Suferise arsuri pe 32 la suta din corp dupa ce fosta iubita l-a stropit cu acid. Daniel a orbit si a stat sase luni pe patul de spital, cinci saptamani in coma profunda. Acolo, pe patul de spital, romanul avea sa-si cunoasca marea dragoste: Anna, infirmiera care a avut grija de el, in cele mai dificile momente ale vietii sale. Daniel a fost la un pas de sinucidere, insa Anna l-a salvat de ...