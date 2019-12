Daniel Suciu a prezentat 'baroniada' PNL condusa de 'marchizul' Ludovic Orban / DOCUMENT

Fostul vicepremier și ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu (PSD), a prezentat marți, la Parlament o listă cu „minciunile” Guvernului legate de PNDL.

„Dl Orban a spus ca la plecarea noastra de la guvernare am lasat facturi neplatite de circa 5 miliarde de lei. Realitatea este, am situatia la 1 noiembrie pe PNDL, erau facturi în număr de 1953 si valoarea de 1,27 miliarde lei. Îl provoc pe noul ministru să facă publică această informație”, a zis Suciu.

„Minciuna numarul 2 folosita si de Ludovic Orban si de USR, ca PNDL este un program pentru baronii PSD. Realitatea este ca PSD are 53% din toti primarii Romaniei, anume 1.700 de primari, iar PNL are 1.000 de primari, anume 33% din total. Prin PNDL sunt finantate 6.542 de UAT conduse de primari PSD si 3.481 conduse de primari PNL. Daca faceti o medie vine cam 4 proiecte per PSD si 3 virgula pe UAT condusa de primar PNL. Ce este si mai interesant, va spun si sumele, de fapt un proiect pentru PNL are in medie o suma mult mai mare decat media pentru o comunitate condusa de PSD. Daca mai continua dl Orban cu aceasta baroniada, ii spun ca este un marchiz, seful baronilor PNL”, a zis Daniel Suciu.

DOCUMENTUL AICI.