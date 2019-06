Daniel Suciu il ironizeaza pe Eugen Teodorovici, dupa retragerea acestuia din cursa pentru președinția executiva a PSD: 'Nu am avut ocazia sa ne duelam'

Vicepremierul Daniel Suciu a declarat că sâmbătă, la Congresul PSD, 4.000 de social-democraţi vor avea ocazia să aleagă ce cred că este mai bine pentru partid.

Acesta a fost întrebat, la finalul Comitetului Executiv Naţional, cum a ajuns să câştige în faţa lui Eugen Teodorovici.

"Nu am câştigat nimic în faţa lui Eugen Teodorovici, pentru că nu am avut ocazia să ne duelăm într-o competiţie democratică, într-un congres. Rămâne valabil ce am spus înainte de şedinţă, îmi respect foarte mult colegii şi nu plec de la premisa că cineva e favorit. Îi urez foarte mult succes şi lui Daniel Florea şi colegului meu deputat Marius Bota, până la urmă, în democraţie, oamenii aleg ce cred că este mai bine şi mâine 4.000 de social-democraţi vor avea ocazia să aleagă ce cred că este mai bine pentru partid", a spus vineri Suciu.

El a menţionat că nu i-a cerut nimeni să se retragă din cursa pentru preşedinte executiv la Congresul de sâmbătă.

"Nici vorbă, nu mi-a cerut aşa ceva (premierul să îşi retragă candidatura - n.r.), aşa cum sunt convins că nu i-a cerut nici lui Eugen Teodorovici. (...) Vreau să insist să spun că sunt prieten şi coleg cu Eugen Teodorovici, am foarte mare încredere în munca pe care el o face la Ministerul Finanţelor, iar eventualele calcule politice pe care şi le-a făcut vizavi de ziua de mâine îi aparţin, eu mi-aş fi dorit foarte mult, pentru că până la urmă aceasta este frumuseţea unui partid, atunci când colegi mai cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, mai tineri sau mai puţin tineri vin în faţa oamenilor şi cer sprijinul acestora", a arătat el.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, care s-a retras din cursa pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat vineri că a încercat să ridice, prin candidatura sa, nivelul competiţiei şi că a renunţat după ce propunerea lui ca acela care pierde să se retragă şi din funcţia deţinută în Guvern nu a fost acceptată.

