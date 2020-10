Daniel Tudorache vine cu explicații NOI: Soferul meu nu a intrat niciodata in biroul electoral de sector, asa cum zicea Clotilde Armand

Candidatul PSD la Primăria Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat că acele imagini au fost filmate de pe monitoare, deci nu au fost alterate din hard. Edilul în funcţie s-a întrebat ce căutau în încăpere trei reprezentanţi de la USR şi a adăugat că şoferul său nu a intrat niciodat în biroul electoral de sector, aşa cum a afirmat Clotilde Armand, conform News.ro.

„Cei care au intrat în acea cameră, ulterior am aflat şi eu, sunt 3 membri USR plus procurorul, am înţeles şi un reprezentant tehnic al biroului electoral de sector. De ce au intrat? De ce au scos acel sac din încăpere. Era singura încăpere monitorizată. Vă daţi seama că azi dimineaţa la ora 8.00 mi-a ridicat hardul, prin ordonanţa procurorului. Organele competente trebuie să facă lumină în acest caz. Cum adică cum au ajuns acele imagini la PSD? În acea clădire au filmat de pe monitoare, au filmat cu telefonul şi aşa au ajuns. Cei care le-au pus la dispoziţie. Au fost filmate de pe monitoarele din camera de supraveghere”, a afirmat joi Daniel Tudorache, la sediul PSD.

El a adăugat că a văzut imaginile în direct, fiind în studioul România Tv.

„Eram la RTV şi le-am văzut în direct când eram la RTV. Nu sunt în siguranţă pentru că s-au alterat acele informaţii, nu s-a intrat pe hard. Dar atunci când te uiţi pe monitor nu le alterezi”, a explicat Tudorache.

Acesta a mai spus că şoferul său nu a intrat niciodată în biroul electoral de sector, aşa cum susţinea candidata PNL şi USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 Clotilde Armand.

Tudorache a mai precizat că nu cunoaşte personal reprezentantul tehnic al biroului electoral Sector 1 care era în încăpere duminică noaptea, însă ştia cine este.

„Nu o cunosc personal, dar ştiam cine e. Când se renumără, obligatoriu trebuie să fie de la fiecare partid. Acolo unde erau scaunele pe care le-aţi văzut pe imagini se face renumărarea. Erau 3 reprezentanţi de la USR. Ce căutau acolo? Foarte bine (întrebat despre un reprezentant de la un alt partid – n.r.). Asta e treaba procurorului”, a conchis Daniel Tudorache.

Clotilde Armand a scris joi pe Facebook că persoana care apare în imagini căutând şi apoi manevrând un sac este personal tehnic al BES 1.

„Acesta era pus de procuror să caute sacii unei secţii de vot, un anume Dan, şoferul lui Daniel Tudorache, angajat DGASPC Sector 1, pe timpul desfăşurării activităţii BES1, având calitatea de personal tehnic al BES1. Toată această manipulare ordinară orchestrată de PSD prin A3 este pentru intimidarea procurorului, preşedintele BES 1, care astăzi are de luat o decizie la sesizarea PSD de anulare a scrutinului (asta dacă aţi urmărit declaraţia lui Marcel Ciolacu, în care spune că procurorul este şi el implicat). Nu noi suntem vizaţi de acest măcel mediatic, procurorul, preşedinte BES 1 este cel vizat”, a spus Armand.

Poliţia şi procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 fac verificări după difuzarea unor imagini în care persoane despre care se afirmă că ar fi membri ai USR PLUS umblă la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. Jandarmeria a transmis că voturile se află într-o zonă restricţionată, păzită şi nimeni nu a avut acces. Poliţia va ridica imaginile pentru verificări.

Primarul general în funcţie, Gabriela Firea, care, potrivit datelor provizorii, a pierdut cursa pentru un nou mandat, cere repetarea alegerilor.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, cere anularea alegerilor din Bucureşti, acuzând fraudarea acestora de către USR-PLUS şi solicită demisia ministrului de Interne, Marcel Vela.