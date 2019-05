Daniel Zamfir, atac DUR la Mugur Isarescu:'Trebuie sa punem capat mandatului acestui guvernator

Isarescu Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei a atras depozite de 2,9 miliarde de lei de la 15 banci, pentru o saptamana, la o dobanda de 2,5%. Banca centrala vrea sa mentina, astfel, dobanzile din piata la un nivel mai ridicat, in conditiile unui exces de lichiditate. Senatorul ALDE Daniel Zamfir sustine ca masura luata este in sprijinul bancilor si in defavoarea romanilor cu credite. Daniel Zamfir, reactie dura dupa motivarea CCR: ''Ranjetul sarcastic si ironiile celor care credeau ca au reusit, o sa le iasa pe nas!'' „TREBUIE SA PUNEM CAPAT MANDATULUI ACESTUI GUVERNATOR! Din nou BNR ia o decizie in sprijinul bancilor si in defavoarea romanilor cu credite la banci! " Nu-mi dati inca un mand ...