Daniel Zamfir, atac DUR la Victor Ponta: Asta-i sarpele pe care Calin Popescu Tariceanu l-a bagat in casa noastra

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a lansat un nou atac la adresa liderului Pro Romania, Victor Ponta, dupa ce acesta a criticat partidul condus de Calin Popescu Tariceanu. "Asta-i buna! Ne cearta Ponta ca am stat prea mult la guvernare! El care a umblat disperat sa intre pe usa din dos in Guvern, folosindu-se de Calin Popescu Tariceanu! Aflu acum de la colegi ca el negocia cu PSD, pe la spate, sa ia patru ministere iar ALDE sa ramana cu doua. Asta-i Sarpele Mamba pe care Calin Popescu Tariceanu l-a bagat in casa noastra, din pacate! REVOLTA in ALDE, dupa ce Calin Popescu Tariceanu a scos partidul de la guvernare P.S. Acum ca George Maior vrea sa intre in politica, sa nu mire pe nimeni ca ne vom trezi s ...