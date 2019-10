Daniel Zamfir, despre legile anti-camatarie: Am eliminat un abuz

Daniel Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul Daniel Zamfir a transmis un mesaj referitor la pachetul de legi anti-camatarie, respectiv legea leasing-ului. "AM ELIMINAT UN ABUZ. Legea leasing-ului a trecut de Comisia economica a Senatului, urmand sa intre maine in plen. Procedura prin care se va valorifica bunul utilizat va fi una transparenta. Daniel Zamfir, EXCLUS din ALDE - SURSE Bunurile vor fi vandute de utilizator la pretul pietei, suma obtinuta urmand sa acopere suma restanta. S-a terminat cu nedreptatea din vechea legea cand societatea de leasing iti lua bunul, il vindea mult sub pretul pietei, iar utilizatorul mai avea de platit suma pana la finalul contractului, desi a fost deposedat de bunul respectiv. #faraAbuzuri ...