Daniel Zamfir, despre plecarea din PNL: 

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a vorbit despre plecarea din PNL si despre motivul pentru care a fost exclus de catre Ludovic Orban. ''Nu eu am plecat din PNL. Ludovic Orban m-a exclus din PNL, motivul fiind cunoscutele Legi anti-camatarie. Atunci am fost acuzat ca am promovat niste legi socialiste care nu ar raspunde penru electoratul liberal, ca atare Orban m-a exclus. Daniel Zamfir, mesaj dur dupa alegeri Nu imi pare rau, vazand drumul ales de PNL sub conducerea lui Ludovic Orban! Partidul National Liberal a pus cruce definitiv brand-ului de purtator anti-comunist, de aparator al drepturilor si liberatilor fundamentale ale oamenilor. Astazi, PNL este partidul care incurajeaza denun ...