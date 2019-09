Daniel Zamfir, dupa ce Opozitia a anuntat ca depune motiune de cenzura: Motiunea vizeaza Guvernul in care au fost si ministri ALDE

daniel zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opozitia incearca, din nou, sa rastoarne Guvernul prin motiune de cenzura. Intr-un context politic tensionat, urmare a iesirii ALDE de la guvernare, Daniel Zamfir lanseaza o serie de intrebari cheie. „In primul rand, vreau sa vad textul motiunii de cenzura. ALDE, chiar si in acest moment, cred ca trebuie sa analizeze foarte atent situatia in care se va pune, in contextul in care motiunea de cenzura vizeaza Guvernul in care au fost si ministri ALDE. Ori noi, in ALDE, am spus ca ministri nostri au fost performanti. Si la Energie. Si la Mediu, de exemplu. Daniel Zamfir, atac DUR la Victor Ponta: Asta-i sarpele pe care Calin Popescu Tariceanu l-a bagat in casa noastra Ce vom face daca in textul motiu ...