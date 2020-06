Daniel Zamfir: Florin Cițu, 'asasinul economic al Romaniei', va fi audiat in Senat

Senatorul Daniel Zamfir l-a catalogat sâmbătă pe ministrul Finantelor, Florin Cîțu, ca fiind „asasinul economic al României” și anunță audierea acestuia în comisiile senatoriale.

„Comisia Europena ne spune ca deficitul va fi dublu decat ne spune Citu, BNR avertizeaza in legatura cu imprumuturile excesive, agentia de rating S&P ne spune ca ne ducem in jos, in timp ce ministrul nostru de finante ne asigura ca ne vom reveni cel mai repede din Europa dupa Corona-criza! Ministrul Citu va fi invitat miercuri, in fata Comisiilor Economica si Buget-finante ale Senatului pentru a da multe multe explicatii!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

„ASASINUL ECONOMIC AL ROMANIEI. Iata prapastia in care ne-a aruncat Citu si ai lui! A plecat de la o crestere economica de 5,2% , a doua cea mai mare din UE, si in numai sapte luni ne-a dus in prapastie! A imprumutat 80 de miliarde si a bagat in economie doar 3 miliarde! Unde-s banii,dle ministru? Ce interes aveti sa amanetati Romania? Cui ati promis CEC-ul? Cui ati promis Hidroelectrica?”, a mai scris senatorul.

