Daniel Zamfir il desființeaza pe Florin Cițu: 'Bugetarul 'praf' de la Finanțe e de neoprit'. Declarația care l-a revoltat pe senator

Senatorul Daniel Zamfir reacționează virulent după ce ministrul Finanțelor Florin Cîțu a spus că proiectul PSD "O familie, o casă" că nu este interesant pentru liberali.

„DUPA EL, POTOPUL!

Bugetarul "praf" de la finante, e de neoprit! Dupa ce a ales momentul potrivit pentru declaratiile iresponsabile si a prabusit leul, dupa ce ne-a anuntat ca-l deranjeaza ca Hidroelctrica si CEC-ul inca mai sunt societati de Stat, tiribombistului nu-i place nici programul "Prima casa". Libertarianul frustrat, inca ancorat in capitalismul anilor '90 cand se urmarea profitul cu orice pret-obiectiv pus de el practica in 2008-ii ataca acum pe tinerii doritori de locuinte familiale, si da si o lovitura puternica sectorului contructiilor care merge, practic, cel mai bine in Romania.

Asadar, profitul-mai ales pentru sistemul bancar-cu orice pret! Asta e politica libertariana a lui Citu!”, scrie Zamfir pe Facebook.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, sâmbătă dimineață, că o serie de programe, printre care și "Prima Casă", sunt în analiză momentan pentru a se vedea dacă au adus sau nu plusvaloare, precizând despre proiectul PSD "O familie, o casă" că nu este interesant pentru liberali.

"Prima Casă se află bineînțeles pe această listă de programe (aflate în analiză -n.r.). Nu a fost nevoie (de bani la rectificare pentru "Prima Casă" -n.r.). Programele rămân. Doar facem o analiză. După ce facem o analiză, voi vedea care va mai rămâne în picioare sau nu", a declarat Florin Cîțu, la Antena 3.