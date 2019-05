Daniel Zamfir, mesaj dur dupa alegeri

Daniel Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul ALDE Daniel Zamfir a publicat o reactie dura la rezultatul alegerilor europarlamentare 2019. ”ROMANII AU DECIS #mu_epsd a invins detasat #faraabuzuri... Poporul are intotdeauna dreptate!” este mesajul senatorului ALDE, Daniel Zamfir, publicat in aceasta dimineata, pe . Maria Grapini, reactie dura dupa rezultate: Au fost alegeri europarlamentare si nu alegeri parlamentare Se pare, potrivit rezultatelor provizorii ale alegerilor europarlamentare, ca ALDE nu va atinge scorul de 5%, necesar pentru a intra in Parlamentul European, aflandu-se putin dupa 4%. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...