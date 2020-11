Daniel Zamfir, provocare pentru Nicușor Dan: Alege tu unde vrei sa mergem! O sa o intalnești și pe doamna Firea

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, inițiatorul amendamentului prin care se redeschid piețele, îi lansează o provocare primarului Capitalei, Nicușor Dan și îl invită să meargă împreună în orice piață din București pentru a vedea care este părerea oamenilor.

”INVITATIE PUBLICA

Nicusoare, hai maine in piete, sa le spunem oamenilor cum e cu relocarea in parcari si pe trotuare. O sa o intalnesti si pe doamna Firea, in mod sigur. Alege tu piata in care vrei sa mergem!

Eu sunt "ticalosul" care am initiat amendamentul pentru redeschiderea pietelor!

I ai cu tine si pe Orban , Citu si Anisie-ca tot sunt candidati in Bucuresti- si haideti in fata oamenilor!

Maine nu ploua, dar haideti mai dimineata ca maine vor fi cam 7 grade si bietii oameni care vand in piete nu vor rezista mult in frig...

P.S. Pana maine poate afli si cate piete sunt in Bucuresti, ca nu merge asa "gosier" sunt vreo 30-40...”, scrie Daniel Zamfir.