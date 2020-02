Daniel Zamfir, scrisoare deschisa catre Florin Cițu: 4 acuzații BOMBA la adresa premierului desemnat

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, îi transmite o scrisoare publică premierului desemnat, Florin Cîțu și îi cere acestuia să lămurească controversele din jurul său legate de atacul speculativ asupra leului, în perioada în care lucra pentru ING Bank.

”SOLICITARE PUBLICA CATRE PRIM- MINISTRUL DESEMNAT FLORIN CITU

Domnule prim- ministru desemnat,

De la numirea dvs in functia de ministru de finante refuzati constant sa lămuriți chestiunile care pun sub semnul intrebarii nu numai integritatea dumneavoastră cat si exercitarea functiei in interesul acestei țări. Nominalizarea dumneavoastra ca premier desemnat va obliga si mai mult acum sa nu veniti in fata Parlamentului pana nu furnizati cetatenilor acestei tari raspunsuri si probe privitoare la urmatoarele chestiuni :

1. La incetarea contractului dvs cu ING Bank ati anuntat public ca ati depus plangeri penale pentru spalare de bani impotriva acestei banci care intre timp a si fost sanctionata cu o amenda record de 775 milioane de euro. Ati depus cu adevărat aceste plangeri penale? Puteti proba asta? Sau ati recurs la o intelegere financiara cu banca pe care ati acuzat-o?Spuneti public cati bani ati incasat in urma stingerii conflictului ajuns si in instanta!

2.Ati fost implicat personal in spalarea de bani, avand in vedere functia importanta pe care o detineati in cadrul ING?

3. In aceeasi perioada, ati afirmat public ca ati incasat bonusurile de la banca mai sus mentionata in off-shore-uri. Cati bani ati incasat in aceste off-shore-uri si care e suma cu care, in felul acesta, ati eludat statul roman?

4.Care este sursa banilor care va intra anual in declaratia de avere-circa 100.000 euro an de an-in conditiile in care bunurile au ramas aceleasi?

P.S. Inainte de a va desemna, v-a cerut Președintele Klaus Iohannis sa lamuriti aceste lucruri?”, scrie Daniel Zamfir.