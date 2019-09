 Daniel Zamfir se afiliaza la grupul PSD din Senat

Daniel Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul lider al senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, isi va anunta astazi sau maine, in plen, afilierea la grupul parlamentar PSD din Senat, au zis surse social-democrate, pentru a-si pastra functia de presedinte al Comisiei Economice a Senatului. Zamfir va ramane insa membru ALDE. Daniel Zamfir, dupa ce Opozitia a anuntat ca depune motiune de cenzura: Motiunea vizeaza Guvernul in care au fost si ministri ALDE Zamfir se va afilia la PSD pentru ca momentan este senator neafiliat dupa disparitia grupului ALDE si in Senat s-a stabilit ca senatorii neafiliati nu pot avea sefia unor comisii, zic sursele social-democrate. Senatorii din fostul grup ALDE, desfiintat dupa excluderea lui Teodor Melescanu, au c ...