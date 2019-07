Daniela Crudu, amorezata pana peste cap de noul iubit. Cu cine s-a cuplat fosta asistenta TV. La asta nu te-ai fi asteptat - FOTO

daniela crudu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul 2019 se pare a fi unul al iubirii pentru fosta asistenta TV, Daniela Crudu. Focoasa bruneta s-a cuplat cu un milionar. Cei doi amorezati se afla intr-o vacanta in Brazilia. Cati bani cerea Daniela Crudu pentru o partida de amor. Tarifele altor vedete de pe piata Daniela Crudu, indragostita lulea Daniela Crudu s-a indragostit lulea de barbatul milionar, pe care l-a tinut ascuns in tot acest timp. Bruneta a postat prima poza cu ei impreuna. Desigur, Cruduta a preferat sa nu-i dezvaluie identitatea, astfel ca a ales sa faca publica o fotografie sexy si provocatoare realizata la o piscina din apropiere de Rio de Janeiro. In imagine a fost imortalizat momentul in care iubitul sau misterios o tine de ...