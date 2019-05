Daniela Crudu si operatiile estetice, o poveste fara sfarsit. Cum s-a transformat Cruduta in ultimii 10 ani

Daca peste noapte ar aparea noi operatii estetice, cu singuranta Daniela Crudu si-ar oferi trupul pentru experiment. Au trecut 10 ani de cand Daniela Crudu a aparut prima data pe sticla, ca si vecina a matinalilor Razvan si Dani, insa personajul de atunci, ale carei aparitii sexy au propulsat-o imediat pe prima pagina a tabloidelor, nu prea mai are nici o legatura cu cel de astazi, operatiile estetice fiind, se pare, hobby-ul preferat al Crudutei.

Daca implantul mamar a fost primit cu aplauze de catre fanii barbati ai asistentei matinalilor si, mai apoi, a lui Capatos, la show-ul de noapte de la Antena 1, restul interventiilor estetice nu au fost la fel de bine tolerate de catre admiratorii brunetei. Cei care s-au indragostit de chipul neatins de bisturiu al Danielei ii reproseaza vehement, pe retetele de socializare, la fiecare fotografie postata, ca operatiile estetice fara numar au transformat-o in alta femeie, simtul umorului fiind singurul lucru pe care l-a mai pastrat in timp.

Desi nu a implinit inca 30 de ani, Daniela Crudu recunoaste ca apeleaza frecvent la terapii estetice menite sa-I intinereasca pielea, tratamente care sa-i amelioreze cearcanele si pungile de sub ochi. Insa, Crudutu nu s-a limitat la atat. A bifat, in timp, si o rinoplastie, o operatie estetica in zona barbiei, dar si o modificare accentuata a formei sprancenelor. Cat despre buze, acestea au crescut exponential in volum, iar fatetele dentare au contribuit si ele la schimbarea completa a chipului Crudutei.

Nu mi-am facut asa multe operatii, cum se scrie peste tot. Mai conteaza si… de exemplu, daca iti schimbi forma sprancenelor, daca te machiezi in alt fel de cum ai obisnuit oamenii. Inainte ma machiam, imi faceam ochii asa ascutiti, dar eu nu am ochii ascutiti, ii am rotunzi si am zis sa merg pe forma mea. Sprancenele nu le mai fac asa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, ca si-a schimbat complet infatisarea». Da, ca mi-am operat nasul. Asta, da. Este… sa zic asa se vede. A si ca am pus fatetele. Fatele, nasul si acidul hialuronic in buze. Si alte operatii la sani, au toate fetele.', declara Daniela, in apararea ei, in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, in urma cu doi ani.



Daniela Crudu, refuzata de medici pentru o operatie estetica

Tabloidele au scris, de-a lungul anilor si despre interventiile estetice din zona bustului, Daniela Crudu dorindu-si sani din ce in ce mai mari. Se vorbea, la un moment dat, ca bruneta isi va schimba din nou silicoanele, cu unele si mai mari, insa medicii i-au explicat ca se va confrunta cu probleme serioase ale spatelui daca nu renunta la idee. Crudu i-a uimit pe medicii esteticieni si cand le-a propus sa le fie pacient pentru indepartarea chirurgicala a grasimii de pe abdomen si, atentie, coaste. A fost refuzata categoric, cu indemnul de a se apuca de sport daca vrea un corp perfect tonifiat pentru ca bisturiul nu poate construi patratele pe abdomen.

