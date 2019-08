Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a raspuns la alte intrebari: 'Nu avem cum sa luam legatura cu el'

Daniela Dincă, fiica monstrului din Caracal, a declarat, la Antena 3, că nu a reușit să ia legătură cu tatăl său și că nimeni din familie nu a vorbit cu el. Ea a negat, în ciuda mai multor acuzații, că ar fi fost implicată în traficul de ființe umane și a declarat că Gheorghe Dincă nu a fost violent nici cu ea și frații ei, nici cu mama lor, deși vecinii au făcut astfel de dezvăluiri.

”Nu am vorbit cu el. Nu avem cum să luăm legătura cu el. Nu fac parte din nimic (n.r. rețea de trafic de ființe vii). Tata nu a fost violent cu noi, nici cu mama noastră. Noi am cerut să se facă anchetă așa cum trebuie. Cine a făcut, să se tragă pedepsele. Nu am de unde să știu dacă a avut complici. ”, a spus Daniela Dincă.

