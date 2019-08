Daniela Gyorfi a spus cate operatii estetice are, de fapt: “Mi-e si rusine”

daniela gyorfi

Prezenta intr-un platou de televiziune, Daniela Gyorfi a marturisit cate operatii estetice si-a facut pana acum. Dezvaluirile despre interventiile facute de medicul estetician vin la scurt timp dupa ce a fost criticata de multi dintre fani cand si-a pus o poza realizata de aproape. “Oribila, jur! Te-ai mutilat de la atatea operatii estetice” este unul dintre comentariile acide lasate de internauti la acea fotografie.

Daniela Gyorfi a spus cate operatii estetice are, de fapt

Daniela Gyorfi a dezvaluit ca pana la varsta de 50 de ani, si-a facut doar trei operatii de marire a bustului cu implanturi de silicon. Mai mult, ea a negat ca medicul estetician i-ar fi facut vreo interventie chirurgicala la fata. La acest capitol, cantareata a spus ca a apelat la proceduri non-invazive. Un alt aspect pe care a tinut sa-l sublinieze in timpul declaratiilor a fost acela ca ea nu isi modifica pozele cu ajutorul filtrelor.

“Mi-e si rusine, nu stiu cum sa mai spun. Nu am operatii estetice la fata, ca astea se vad. Mi-am facut niste proceduri non-invazive. Am trei operatii la sani. Si de la lumina si de la ruj am buzele mai mari. Daca ai buzele mai subtiri dai cu rujul mai asa. Eu nu pun filtre la poze, sunt de moda veche”, a declarat artista in cadrul emisiunii “Agentia VIP”.

Daniela Gyorfi a devenit mama pentru prima data in 2011

Celebra interpreta a nascut-o pe fiica ei pe cand avea 42 de ani. Maria a venit pe lume pe 16 februarie 2011 in urma unei operatii de cezariana la o clinica privata din Capitala. Ea avea greutatea de 2,640 kilograme si inaltimea de 48 de centimetri. Fiica Danielei Gyorfi a venit cu o saptamana mai devreme decat era programata. Partenerul artistei este impresarul George Tal si el mai are inca trei copii din relatiile sale anterioare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.