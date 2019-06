Daniela Gyorfi, din nou pe masa de operatie. Ce vrea sa-si faca artista la sani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniela Gyorfi a apelat pentru prima data la medicul esteticiat cand avea 29 de ani. Atunci si marit sanii, ulterior ea trecand prin alte doua operatii. Acum, cantareata vrea o noua interventie chirurgicala, doar ca nu-i vrea si mai mari, ci mai mici! "Am trei operatii la sani si tot nu arata cum trebuie. Eu sunt o persoana foarte sincera. Daca as putea sa o iau de la inceput, nu mi-as mai face nici o operatie la sani. Sanii nu-ti aduc nimic in plus. Poate te simti tu mai bine in pielea ta, dar doar daca iti reuseste operatia. Daca nu, patesti ca mine: te operezi de trei ori si degeaba!", a povestit Daniela Gyorfi pentru VIVA!. "Din start am pornit gresit! Am ales o marime mult prea mare pentru greutatea mea si mi ...