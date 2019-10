Danielle Collins (33 WTA), a fost diagnosticata cu o boala autoimuna

Jucătoarea americană de tenis, Danielle Collins (33 WTA), a fost diagnosticată cu o boală autoimună, artrită reumatoidă, potrivit Mediafax.

Danielle Collins a anunțat acest lucru printr-o postare pe instagram, în care a spus: ”Este o zi dificilă pentru mine deoarece trebuie să vă anunț că am fost diagnosticată cu artrită reumatoidă. Nu m-am simțit bine de ceva vreme, dar este și un sentiment de ușurare pentru că am aflat cauza durerilor mele. Cu siguranță nu sunt prima persoană diagnosticată. Am început tratamentul și abia aștept să urmez această provocare a vieții. Fără niciun dubiu, fiecare zi cu sănătate este un cadou și sunt 100% decisă să continui lupta atât pe teren cât și în afara lui”.

OMV Petrom a dat lovitura: Compania a găsit un zăcământ uriaș de naze naturale, în România

Collins nu este singura jucătoare diagnosticată cu artrită cronică. Caroline Wozniacki suferă și ea de aceeași afecțiune.

Artrita reumatoidă este o boală frecventă care afectează articulațiile încheieturilor.