Dansatoarea Emy, cunoscuta pentru aparitiile alaturi de manelisti, a fost angajata fara concurs la DSP Bucuresti. Explicatia sefilor institutiei

Maria Emylia Florescu, cunoscuta publicului larg pentru aparitiile sale ca dansatoare alaturi de mai multi manelisti, are studii in managementul turistic, pe care le-a urmat la o universitate privata. Anul acesta, tanara a candidat si obtinut, fara a fi nevoita sa dea concurs, un post in cadrul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti.