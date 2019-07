Dansul Delhi”, spectacolul Teatrului National Iasi, in regia lui Radu Afrim la Teatru - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dansul Delhi”, spectacolul Teatrului National Iasi, in regia lui Radu Afrim la Teatru³, a fost ales sa participe la Festivalul National de Teatru de la Bucuresti. Selectia a fost anuntata aseara, 3 iulie, de catre criticul de teatru si film Marina Constantinescu, director FNT. Cea de a 29-a editie se va desfasura intre 18 – 27 octombrie, la Bucuresti. „Optiunea lui Radu Afrim de a construi altfel, de a decupa altfel fiecare poveste in parte, de a face ca personajele sa circule aceleasi personaje in lumea mortii si a bolii, in lumea descoperirii de sine, a iubirii si a salvarii prin arta, mi se pare un manifest extrem de tulburator si extrem de riguros facut.” (Marina Constantinescu). Spectacolul ...