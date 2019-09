Danuț POP: Pelerinajul in SUA este o inițiere in sclavia politica de tip colonie pentru candidații la președinția Romaniei

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că pelerinajul in SUA este o inițiere în sclavia politica de tip colonie pentru candidații la președinția României.

''Pelerinajul in SUA pe care si l-au planificat unii candidati la presedintia Romaniei nu este altceva decat o initiere ori aprofundare in sclavia politica de tip colonie pe care ar urma sa o aplice in cazul castigului unui mandat de presedinte. Pare ca toti merg sa ceara binecuvantare de la americani si sa exerseze perierea si pupatul in fund pentru urmatorii cinci ani. Daca presedinele in functie si premierul Romaniei o mai scalda in motivatii privind deplasarea in SUA, se pare ca Dan Barna si-a luat in serios rolul de sluga si a aranjat si el o deplasare la americani.

Textul acesta nu este despre faptul ca SUA trateaza oricum Romania ca pe o colonie in umbra parteneriatului strategic, ci despre tipologia candidatului la prezidentialele de anul acesta, lipsa de viziune pentru Romania in urmatorii 5 ani, la Cotroceni si cel mai grav, disponibilitatea de a pupa mâna si de a sta in genunchi in fata SUA sau, in egala masura in fata Rusiei. Doar nu credeti ca este o coincidenta ca primii trei candidati la prezidentiale merg in State in aceeasi perioada, imediat dupa depunerea semnaturilor si inscrierea pentru cursa catre Cotroceni. Indiferent de ce declara fiecare candidat, vizita in SUA vizeaza exclusiv alegerile din aceasta toamna si mai grav, angajamente serioase pentru urmatorii ani in relatiile Romania- SUA.

Ce trebuie inteles este ca tara noastra nu are nevoie de presedinte " mamaliga" sau de tip "preş", iar vizitele de genul acesta ar trebui criticate. Astfel de deplasari in campania electorala nu arata popularitatea, influența sau contactele candidatului, ci arata pe faţă, cat de departe poate ajunge un politician pentru a deveni presedintele unei tari in care ambasadorul SUA dicteaza, indirect, in domeniile care ii avanajeaza. In tot cazul, dupa vrajeala cu vizele din urma cu 5 ani, vom intelege in curand promisiunile si dispozitiile pe care acestia le vor primi, in functie de discursul pe care fiecare il va avea .

Poate ca acesta este blestemul Romaniei, sa aiba niste politruci incapabili sa stea in picioare la negocieri si sa spuna: Romania first!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.