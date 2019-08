Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman: Pluseriștii, prea debusolați pentru nevoile Romaniei de astazi!

USR și PLUS nu își doresc să guverneze! O spun asta zilnic public, dar se ascund în spatele unor declarații care denotă faptul nu doar că nu își doresc să guverneze, ci și că sunt nepregătiți și nici nu știu să o facă susține Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop.

”De la europarlamentare și până acum două zile, Dan Barna și cei de la USR- Plus le-au spus clar în față, românilor că nu își doresc să intre la guvernare într-un astfel de moment, invocând prostește, necesitatea alegerilor anticipate și așa- zisa lipsă a legitimității pentru a guverna. Ei bine, banda aceasta spusă zi de zi, arăta, pur si simplu, cât de nepregătiți sunt ei pentru a trece la cârma țării, pentru că doar fricoșii tari în gură pot invoca astfel de argumente, incorecte în realitate. Adică, sunt buni doar de lătrat în opoziție și cam atât.

După marea “lansare” a candidaturii lui Barna la prezidențiale, de la Constanța, soldată cu o prezență foarte, foarte slabă, plus criticile primite în mediul online că fug de responsabilitate, cred că pluseriștii si-au luat seama declarațiilor imbecile legate de guvernare și au întors placa. Astăzi, și Barna, și Cioloș au transmis de zor românilor că vor la guvernare și că, sunt și pregătiți pentru asta. Totul în doar două zile. Cu toate că Cioloș este învățat să intre mereu pe ușa din dos, fără legitimitate, desigur, Dan Barna nu știe ce să mai spună ca să iasă din penibil și mai rău se încurcă. Noi propunem ca în zilele cu soț să pună “da”, iar în zilele fără soț, “nu”. Ca să n-avem palpitații! Acești Stan și Bran teleghidați ai politicii, sunt mai dezorientați de cât ne-am închipuit. Cum poate un individ ca Dan Barna, să aspire, la cea mai înaltă funcție în stat, când el nu este capabil să facă o declarație clară? Când el vrea anticipate și habar nu are că din punct de vedere constituțional nu se poate, când nu știe Constituția, cand habar nu are dacă face parte din grupul european de prietenie cu Venezuela, când propune să dezvoltăm relații economice cu Rusia și la câteva zile zice că nu este de-acord cu ideea, când critică baronii locali ai PSD că au contracte cu statul, în timp ce firma sa și alți colegii din alianță au fost beneficiarii unor astfel de contracte ?! Ca să nu mai amintim deversările enciclopedice ale atoatecunoscatorilor Caramitru, Bogdan, ori Chichirău. Ăștia sunt oameni pregătiți pentru guvernare? Sigur, când nu ai soluții palpabile și te vrei președinte, mergi la nimereală, doar ca să nu pierzi voturile. Barna este atât de debusolat încât nu întelege că și fără miniștri în Guvern dar sprijinind din Parlament tot părtași la ceea ce va urma se vor numi. Sau poate se bazează pe “profesionalismul” lui Cioloș, Coldea și Maior, ca- n 2016!!, susține lidetul ecologiștilor.