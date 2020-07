Danuț Pop, președintele PER: `In loc sa amanați alegerile, voi dublați bugetul pentru extinderea zilelor de votare!`

PER acuză că interesul politic al PNListilor este mai important ca sănătatea romanilor și ca economia României!, susține președintele Partidului Ecologist Român (PER), în comunicatul remis redacției.

Trebuie doar sa le convină calculul politic și sacrifică totul. PER a cerut amânarea alegerilor locale, in condițiile in care situația actuala este mai gravă ca perioada in care PNListii voiau anticipate, ignorândși atunci apelul ecologistilor de a inchide granițele, ca măsura de prevenție și protectie a cetatenilor României. Astăzi, planurile liberalilor primează din nou, in funcție de sondaje. Se pare, însă, că “au uitat” de restaurante sau teatre pe care le țin închise, deși ar putea fi redeschise cu reguli clare dacă insistă să scoată romanii la vot, tot cu “reguli clare”.

Mai mult, liberalii iau in calcul desfășurarea alegerilor locale pe parcursul a două zile. Deci, Guvernul își asumă orice risc pe bani publici și mai ales, dublează cheltuielile, perioadă în care, ține blocate câteva ramuri economice importante!

Deși anunță că numărul cazurilor noi de coronavirus a crescut alarmant aceste zile, PNLiștii ne trimit pe teren cu listele de susținători ca să strângem semnături pentru a ne înscrie în alegeri. Pe de altă parte, ne spun despre campania electorală că nu se poate desfășura normal pe motivul pandemiei de COVID- 19. Cum ne vom promova candidații? Fără campanie nu există alegeri!

In ziua votului, in secții vor fi permanent 9, 11, sau 13 reprezentanți politici, plus observatori, plus alegători- 18 milioane persoane înscrise pe listele electorale, dintre care aproape jumătate se prezintă la vot. O aglomerație care nu pare să-i deranjeze pe guvernanți, atât timp cât ei cred că au de câștigat!