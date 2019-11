Danuț Pop, scrisoare deschisa pentru Ludovic Orban: 'Romania sa ia atitudine'

Președintele PER, Dănuț Pop, a redactat o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Ludovic Orban în care solicită schimbări legislative in legătură cu tăierile pădurilor din România este evidentă si indiscutabilă.

''Domnule Prim-Ministru,

Necesitatea unei schimbări legislative in legătură cu tăierile pădurilor din România este evidentă si indiscutabilă. Chiar noul ministru al Mediului, Costel Alexe, afirma zilele trecute ca în România se taie neautorizat aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn anual. Deși aceste cifre alarmante sunt cunoscute, mafia padurilor continuă să existe în România și să-și desfăsoare activitațile ilegale sub ochii parlamentarilor și ai justițiarilor din țara noastră.

Faptul că în Parlamentul României nu există un partid ecologist, se poate vedea clar prin deficiențele de la nivel legislativ, pentru toate domeniile tangente cu mediul inconjurător. Ca ecologiști și buni romani, noi am dus o muncă grea în realizarea unor proiecte importante pentru țară și este necesar ca împreună să continuăm ceea ce am început sa construim, indiferent de culoarea politică, nu pentru PER, nu pentru beneficiul vreunei persoane sau partid, ci pentru România.

Cu toate acestea, întelegem că în acest moment este greu de format o majoritate în Parlament, deși a existat un consens pentru moțiunea de cenzură, la fel de bine cum înțelegem și că nici când exista o majoritate confortabilă, demnitarii români, indiferent de partid, nu au fost sensibilizați de apelurile noastre și ale ecologiștilor.

Majoritatea membrilor Parlamentului European a votat joi o rezoluţie prin care declară „urgenţă climatică” în Europa,/asadar, înca un motiv pentru ca România să ia atitudine în această direcție.

Astfel, domnule Prim- Ministru, vă solicităm să aduceți modificări majore legislației privind protecția mediului prin Ordonanțe de Urgență, având ca reper două proiecte ale Partidului Ecologist Român:

- Interzicerea pe 10 ani a exportului de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund, cherestea și lemn de foc

- Interzicerea taierilor haotice de paduri, începând cu anul 2020

În acest sens, vă punem la dispoziție proiectul nostru, expunerea de motive și vă cerem să puneți capăt masacrării pădurilor din România. Considerăm că este de datoria Guvernului să emită astfel de acte normative, întrucat aceste reglementari nu mai pot fi amânate. Faceți uz de acest drept legislativ pe care îl are Guvernul pentru că în mod real este vorba despre o urgență și nu mai asteptați consens pentru o majoritate parlamentară. Demonstrați că sunteți un bun român, liberal ecologist!'', a scris Dănuț Pop.