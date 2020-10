Danut Albu, presedintele LMP, mesaj de Ziua Armatei Romaniei

Dănuț Albu, președintele Ligii Militarilor Profesioniști, a transmis astăzi un mesaj cu prilejul Zilei Armatei României.

„Dragi camarazi,Astăzi este zi de sărbătoare pentru noi toți. Armata Română a fost şi continuă să fie o elită a societății româneşti.Puține instituții sunt atât de performante şi de respectate, în țară şi în afara granițelor, aşa cum este Armata Română. Am avut prilejul să vedem cât de respectați sunt militarii români şi Armata Română în interiorul Alianței Nord-Atlantice şi am dovedit mereu că merităm cu prisosință acest respect.Trăim vremuri grele din pricina noului coronavirus şi acest lucru ne împiedică să sărbătorim această zi atât de importantă pentru noi, aşa cum eram obişnuiți, alături de popor. Poate mai mult ca oricând se cuvine să reflectăm cu toții la rolul pe care armata îl are în istoria şi viața națiunii noastre.Armata Română a fost mereu în slujba acestei țări şi ne-a dat nouă, militarilor, privilegiul de a ne arăta devotamentul față de neam şi pământul românesc. Armata a fost parte din istoria noastră. Armata este parte din onoarea noastră, parte şi garant al libertății noastre de-a lungul vremurilor.Astăzi, de Ziua Armatei Române, trebuie să fim mândri că purtăm haina militară, că avem predecesori celebri, că armata a fost mereu pilonul de susținere al patriei în orice regim.La mulți ani, camarazi! Cu devotament, totdeauna uniți pentru patrie!