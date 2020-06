Danut Pop: 'Pluripartidismul este o gluma! Registrul partidelor politice devine o fituica de rasfoit dimineata pe buda!'

Ecologiştii (PER) acuză partidele parlamentare de ipocrizie şi fraternitate politică în modificarea legislaţiei electorale.

”Tupeul si nesimţirea legiuitorilor nu mai au limite! Dupa ce au schimbat legea ca sa il cumpere pe Victor Ponta cu bani de la Stat, acordand subventii unui partid care nu a participat in alegeri, dar format din traseisti cu mandate, aflam ca demnitarii nostri dau posibilitatea partidelor cu parlamentari dar fără grup, sa fie incluse în birourile electorale. Este absolut evident ca sunt create parghii pentru resuscitarea tradatorilor de tara ca Tariceanu, Basescu si Ponta, dar si formatiunilor acestora pentru a juca ultima carte.

Probabil ca planurile de fraudare a alegerilor vizeaza necesitatea unor "extensii politice" ale reprezentantilor de partide mari in BEC si BEJ iar schimbarea legislatiei este solutia perfecta in acest sens. Nu exista alta explicatie, mai ales ca partidele vizate de aceasta modificare legislativa, nu doar ca nu ar fi meritat acest efort dar sunt si predispuse disparitiei, imediat dupa alegeri. Dublarea si chiar triplarea reprezentantilor in organismele electorale vor influenta cu siguranta scorul la urmatoarele alegeri.

Cum era de aşteptat, această modificare legislativă dezavantajează total partidele neparlamentare iar în acest fel, pe lângă pragul de 5%, numărul mare al semnăturilor de susţinere la înscriere în alegeri cât şi existanţa subvenţiilor uriaşe, pluripartidismul este o glumă! Registrul partidelor politice devine o fiţuică de răsfoit dimineaţa pe budă!”, precizează Dănuț Pop, președintele PER.

