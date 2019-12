Dar urmatorii 30 de ani? Scenarii posibile

Am citit cu totii in zilele din urma numeroase analize, comentarii sau simple opinii despre primele trei decenii care au trecut de la caderea comunismului in Europa de Est si desfiintarea Cortinei de Fier. Noua Europa, cea care a urmat lungului Razboi al secolului XX (1914-1989), a implinit 30 de ani si s-a bucurat, asa cum era de asteptat, de o aniversare ce a captat din plin atentia presei.