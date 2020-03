Daraban, CCIR: Este un moment prielnic sa urgentam infrastructura. Construcția Autostrazii Pitești-Sibiu trebuie atribuita direct catre antreprenori romani

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a declarat luni, pentru Ziarul Financiar, că sectoarele construcțiilor, agro-alimentar și energetic sunt direcțiile pe care poate baza economia pentru a ieși din criză și că marile proiecte de infrastructură ar trebuisă fie realizate cu firme românești, pentru a sprijini capitalul autohton și pentru The post Daraban, CCIR: Este un moment prielnic să urgentăm infrastructura. Construcția Autostrăzii Pitești-Sibiu trebuie atribuită direct către antreprenori români appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.