Darius Bala, tanarul din Oradea implicat in accident rutier grav, a murit! Sute de oameni au sarit in ajutorul lui in luna iulie

Darius Bala, tanarul de 18 ani care in luna iulie a fost implicat intr-un accident rutier grav, a murit. A stat in coma in tot acest timp.

Adolescentul, elev la Colegiul National Mihai Eminescu, a murit dupa aproape doua luni de la accidentul grav in care a fost implicat. Acesta nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a lovit puternic cu autoturismul sau un parapet metalic si un stalp de electricitate.

Darius Bala suferit atunci un soc hemoragic la artera iliaca stanga, o artera din abdomen si a fost operat. A urmat si cea de-a doua interventie chirurgicala, dar medicii au fost nevoiti sa il tina in coma indusa. Vineri seara a murit, scrie observator.tv.

Sute de oameni au distribuit mesaje pentru a-l ajuta pe Darius Bala. Inclusiv Andreea Balan a publicat pe pagina sa faptul ca Darius Bala avea nevoie de sange.

“In urma unui accident rutier, Darius are mare nevoie de sange: ORICE GRUPA (in special 01). Daca este cineva dispus sa doneze in Oradea, va rog sa mergeti la Centrul de Transfuzii (maine dimineata (in aceasta dimineata) intre 07 – 10) sau in alte centre din tara si sa donati pentru BALA DARIUS. (…). TREBUIE SPECIFICAT PENTRU CINE DONATI! BALA DARIUS”, a fost mesajul postat de Andreea Balan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.