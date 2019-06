Darius Valcov contesta controlul judiciar dispus de DIICOT

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Darius Valcov a contestat, la Curtea de Apel Bucuresti, masura controlului judiciar pentru 60 de zile dispus de procurorii DIICOT in dosarul in care acesta este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce a publicat pe protocolul secret SRI-PICCJ. Darius Valcov a contestat, la Curtea de Apel Bucuresti, controlul judiciar dispus de DIICOT, termen ce va avea loc vineri. In cadrul masurii preventive pentru 60 de zile, Valcov nu poate parasi Slatina decat cu incuviintarea organelor competente. Darius Valcov, dat in judecata de primaria Slatina Amintim ca procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile ...