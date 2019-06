Darius Valcov, dat in judecata de primaria Slatina

darius valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Slatina l-a dat in judecata pe fostul edil, Darius Valcov, pentru recuperea unui prejudiciu de peste 1,6 milioane de euro, constatat de Curtea de Conturi intr-un raport din 2015 si ramas definitiv prin decizia Curtii de Apel Craiova. In instanta, alaturi de fostul primar Darius Valcov, au mai fost chemati si 20 de fosti consilieri locali din Slatina, seful Serviciului Juridic, Mihaela Otincelescu, precum si secretarul Primariei Slatina. Dosarul deschis de Primaria Slatina impotriva lui Darius Valcov si a consilierilor locali a fost inregistrat in luna mai la Tribunalul Olt si vizeaza fapte din perioada in care Valcov era primar al orasului Slatina. Avocatul lui Darius Valcov cere audierea lui ...