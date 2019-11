Darren Cahil explica de ce i-a spus Simonei Halep ca este o rușine

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahil, își explică ieșirea nervoasă la adresa elevei sale, căreia i-a spus că a fost făcută de rușine. Cahil a spus că se referea la comportamentul Simonei Halep, nu la ea ca persoană.

”Acela a fost comportamentul ei din acele trei game-uri. Tot repeta greseli. Putea sa continue asa sau sa schimbe. Am incercat sfaturi tactice in trecut in momente asemanatoare si nu au dat roade. Acum am incercat ceva diferit si a fost nevoie sa fiu mai dur. Aveam nevoie sa-i atrag atentia. Nu ma refeream la ea ca persoana, ci la comportamentul ei in acele trei game-uri.

Cred ca as face din nou la fel daca ar fi nevoie. Nu este ceva care sa-ti placa, dar daca vreau sa-mi fac treaba cum trebuie, voi fi nevoit sa o fac. Treaba mea este sa-i ofer jucatoarei cele mai bune solutii pentru a castiga. Nu uitati ca este romanca si engleza nu este limba ei principala", a spus Cahill la emisiunea SEN Breakfast, informează Ziare.com.

În setul decisiv al meciului de la Turneul Campioanelor, Cahil i-a spus Simonei Halep că a fost făcută de rușine.

"Simona, Simo, uită-te la mine! În ultimele trei game-uri ai fost o absolută ruşine pe teren. Haide! Nu poţi să câştigi acest meci dacă joci cum ai făcut-o în ultimele trei game-uri!, au fost cuvintele prin care Darren Cahill a vrut să o mobilizeze pe româncă.