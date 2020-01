Darren Cahill, despre colaborarea cu Simona Halep: Sunt cateva lucruri care ma fac sa fiu mandru de ea

Antrenorul Darren Cahill a vorbit, pentru presa din Australia, despre momentul bun prin care trece Simona Halep în primul Mare Șlem al anului. Tehnicianul este convins că sportiva noastră se poate impune în Australia, date fiind evoluțiile foarte bune de până acum și modul în care a câștigat, scrie Mediafax.

„Pun prea multă presiune pe ea? Eu cred că este la fel, sincer. Vorbim la fel, chiar și anul trecut atunci când nu lucram împreună. Așa cum am mai spus, ea este parte din familia mea. Am mai spus această poveste despre cum am crezut că fac cel mai bun lucru pentru familia mea și să-mi iau o pauză de 12 luni. Am ajuns acasă și le-am spus, salut, copii, o să-mi iau un an de pauză, o să fiu mai mult prin preajmă. Fiica mea a început să plângă. Credeam că este foarte fericită, dar ea era supărată că o abandonez pe Simona. Atât de mult înseamnă pentru familia mea.”, a spus Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep.

„În ce mă privește relația este la fel. Ea este în continuare la fel de nervoasă pe teren, așa cum a fost mereu, dar învață să managerieze astfel de momente. Astăzi, la un moment dat, a existat o minge interesantă. Simona din trecut ar fi lăsat totul să treacă, dar acum a refuzat să renunțe. Astea sunt lucrurile care mă fac mândru de ea, luptă atunci când unele chestii îi sunt împotrivă. Asta este marea schimbare la ea pe care am văzut-o în ultimii doi-trei ani.”, a mai zis antrenorul care a revenit alături de Simona Halep la finalul lui 2019.

Simona Halep (3 WTA) va juca în sferturile turneului cu Anett Kontaveit (Estonia; 31 WTA). Celelalte meciuri din aceeași fază a competiției sunt: Ashleigh Barty (Australia; 1 WTA) vs. Petra Kvitova (Cehia; 8 WTA), Sofia Kenin (SUA; 15 WTA) vs. Ons Jabeur (Tunisia; 78 WTA), Garbine Muguruza (Spania; 31 WTA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA).